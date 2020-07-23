Сухо и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу в Украине

В пятницу, 24 июля, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Как свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра, дожди с грозами вероятны лишь в Закарпатской области.

В западных областях температура воздуха прогреется от 23 до 26 градусов, в центре и на севере от 24 до 26, а на востоке – до 27 градусов.

Теплее всего, традиционно, будет в южных областях Украины и в Крыму: от +25 до +31 градуса.

В Киеве в пятницу ожидается от 24 до 26 градусов тепла.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.