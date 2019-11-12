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12 ноября • обновлено в 05:51
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Сухо и прохладно: синоптики сообщили о резком изменении погоды в Украине

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В Украине во вторник, 12 ноября, ожидается сухая погода, столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов.

Как сообщают синоптики, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге ночью 6-11°, днем 11-16°.

Новости
Идет похолодание: прогноз погоды в Украине на 12 ноября от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

В Киеве 12 ноября также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

Погода в Украине

Погода в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что существенное похолодание придет в Украину только примерно 20 ноября. До этого погода будет относительно теплой, но дождливой.

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Место
Украина
Тег
погода
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