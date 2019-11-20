Сухо и морозно: синоптики предупредили о грядущем похолодании в Украине

В Украине в среду, 20 ноября, погода существенно не изменится - будет сухо и морозно, однако уже с четверга, 21 ноября, станет гораздо холоднее.

Как сообщает Укргидрометцентр, по всей территории Украины без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях ночью возможны небольшие дожди.

Ночью и утром в большинстве областей туман, ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине "КП"

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, на востоке прохладнее – до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. В западных областях, а также Одесской области и Крыму температура днем поднимется до 7012 градусов.

В Киеве ночью небольшой дождь, туман, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 5-7 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с похолоданием традиционно начинается сезон простуд. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал 10 советов, которые помогут избежать ОРВИ в этот период года.

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