Сухо и до +30: синоптик уточнила прогноз погоды на начало мая

В первые дни мая по территории всей Украины ожидается теплая и сухая погода.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, отметив, что небольшие нюансы в погоде до конца недели все же есть.

"В ближайшие дни погода будет практически одинаковой. С небольшими нюансами. Антициклон с востока будет определять сухую солнечную погоду. Южный ветер будет нагонять летние градусы во все уголки Украины", - написала синоптик.

По ее словам, 1 мая в Украине не ожидается осадков, температура воздуха прогреется до +24 +29 градусов, а на западе местами может быть и до +30.

"Но и локальные островки дождя с грозой также вероятные в западных областях. Однако общую сухую картину это не размочит", - отметила Диденко.

Синоптик подчеркнула, что примерно такая же погода будет в Украине до конца недели.

"Сухо и +24 +30 градусов. Ослабление жары ожидается 5-6 мая без каких-либо существенных дождей", - добавила она.

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