Сугробы в 20 см и гололед: Украину заметет снегом

В Украине в понедельник, 2 декабря, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Хуже всего погода будет в западных регионах Украины и Закарпатье. Здесь ожидается мокрый снег и его налипание.

На западе Украины температура воздуха достигнет +2 градусов днем и -5 ночью. В центре и на востоке будет до +1, без осадков. Сухо также будет на юге. Температура воздуха достигнет +8 градусов.

В Киеве понедельник до +1 градуса, без осадков.

"2-3 декабря ухудшение погодных условий: днем 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 см. 2 декабря в Карпатском регионе, 3 декабря ночью в центральных и северных областях, днем в восточной части местами сильный снег, образования снежного покрова высотой 10-20 см; на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", – сообщили в Укргидрометцентре.

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