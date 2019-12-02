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2 декабря • обновлено в 06:08
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Сугробы в 20 см и гололед: Украину заметет снегом

1.7т
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В Украине в понедельник, 2 декабря, ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Хуже всего погода будет в западных регионах Украины и Закарпатье. Здесь ожидается мокрый снег и его налипание.

На западе Украины температура воздуха достигнет +2 градусов днем и -5 ночью. В центре и на востоке будет до +1, без осадков. Сухо также будет на юге. Температура воздуха достигнет +8 градусов.

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Мороз и снег: синоптики уточнили прогноз погоды на 2 декабря

В Киеве понедельник до +1 градуса, без осадков.

"2-3 декабря ухудшение погодных условий: днем 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 см. 2 декабря в Карпатском регионе, 3 декабря ночью в центральных и северных областях, днем в восточной части местами сильный снег, образования снежного покрова высотой 10-20 см; на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", – сообщили в Укргидрометцентре.

Сугробы в 20 см и гололед: Украину заметет снегом
Сугробы в 20 см и гололед: Украину заметет снегом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на Новый год. Он пообещал настоящую зиму.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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