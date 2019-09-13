Суеверия помогают? Обнаружен неожиданный эффект от пятницы, 13-го

Широкое распространение суеверий по поводу пятницы 13-го привело к неожиданному эффекту – это день является чуть ли не самым безопасным в году.
"Только потому, что в нашем бессознательном существует страх, опаски и суеверия о пятнице 13-го – в пятницу, 13-го, происходит меньше всего несчастных случаев и происшествий", – рассказала в эфире ObozTV психолог Вера Романова.
"Из-за суеверий и стереотипов люди ко всему в этот день относятся осторожнее. И получается самый безопасный день во всем году", – подчеркнула Романова.
Впрочем, по словам психолога, если человек верит в приметы, то может "запрограммировать" себя на плохие события.
"Подсознательно, когда мы придумываем себе негативное событие, то начинаем абсолютно неосознанно осуществлять механические, физические действия для воплощения этого неосознанного страха", – объяснила она.
Чтобы суеверным людям было легче пережить такой день, специалист посоветовала "добавлять" позитивной окраски в мысли и пытаться в любых "неудачах" находить положительные стороны.
Суеверные люди "программируют" себя на определенные события
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OBOZREVATEL напоминает, что в этом сентябре пятница, 13-е, практически совпадает с полнолунием, которое произойдет в ночь на 14 сентября. Как получить пользу от "ужасного" дня и привлечь в свою жизнь удачу – можно прочитать в этой статье.
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