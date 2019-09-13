Суеверия помогают? Обнаружен неожиданный эффект от пятницы, 13-го

Широкое распространение суеверий по поводу пятницы 13-го привело к неожиданному эффекту – это день является чуть ли не самым безопасным в году.

"Только потому, что в нашем бессознательном существует страх, опаски и суеверия о пятнице 13-го – в пятницу, 13-го, происходит меньше всего несчастных случаев и происшествий", – рассказала в эфире ObozTV психолог Вера Романова.

"Из-за суеверий и стереотипов люди ко всему в этот день относятся осторожнее. И получается самый безопасный день во всем году", – подчеркнула Романова.

Впрочем, по словам психолога, если человек верит в приметы, то может "запрограммировать" себя на плохие события.

"Подсознательно, когда мы придумываем себе негативное событие, то начинаем абсолютно неосознанно осуществлять механические, физические действия для воплощения этого неосознанного страха", – объяснила она.

Чтобы суеверным людям было легче пережить такой день, специалист посоветовала "добавлять" позитивной окраски в мысли и пытаться в любых "неудачах" находить положительные стороны.

Суеверные люди "программируют" себя на определенные события 247wallst.com

OBOZREVATEL напоминает, что в этом сентябре пятница, 13-е, практически совпадает с полнолунием, которое произойдет в ночь на 14 сентября. Как получить пользу от "ужасного" дня и привлечь в свою жизнь удачу – можно прочитать в этой статье.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram