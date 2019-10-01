В Украине стартовал осенний призыв-2019: в военкоматах готовятся к облавам и судам

Сегодня, 1 октября, в Украине стартует осенний призыв в армию, который продлится до 31 декабря.

Кто подлежит службе в армии в 2019 году? Сколько нужно отслужить? Кто освобождается от службы? Как на улицах отлавливают уклонистов и какое им предусмотрено наказание – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Осенний призыв в украинскую армию пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Призыву подвергаются юноши в возрасте от 20 до 27 лет.

Срок службы от 12 до 18 месяцев, в зависимости от наличия высшего образования.

За уклонение от службы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Есть несколько категорий людей, которые могут получить отсрочку или вообще освободится от службы в армии.

Кого призовут и на какой срок

В 2019 году призыву в армию подлежат признанные годными к строевой подготовке и не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от армии юноши в возрасте от 20 до 27 лет.

При этом, на службу по контракту можно поступить уже с 18-летнего возраста.

Срок службы составляет 18 месяцев для лиц без высшего образования, и 12 месяцев для призывников со степенью специалиста или магистра.

Призывники "Цензор. Нет"

Сроки проведения осенней призывной компании на 2019 год – с 1 октября по 31 декабря. Но стоит обратить внимание, что период призыва может продлеваться на основании Указа президента в любой момент, без принятия дополнительных законов.

Сколько человек планируется призвать

Согласно заявлению заместителя начальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Геннадия Долгашова, в октябре-декабре 2019 года в украинскую армию призовут 15 тысяч 200 человек.

Среди них, в Вооруженные Силы Украины – 9000 человек;

В Национальную гвардию Украины – 4400 человек;

В Государственную пограничную службу – 1000 человек;

В Государственную специальную службу транспорта – 800 человек.

Долгашов также подчеркнул, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются.

Во время службы призывники будут получать ежемесячные выплаты в размере 4406 грн. Из них 3842 грн – для выплаты помощи призывнику, еще 564 грн – на подготовку и проведение призыва.

Что делать тем, кому пришла повестка, и кому нет

Согласно украинского законодательства, призывники, получившие повестку из военкомата, обязаны явиться на призывной участок в срок, указанный в повестке. Как только в стране объявлено о начале нового призыва в армию, военнообязанным гражданам дается 10 дней на самостоятельную явку в военный комиссариат.

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При этом в Законе говорится о том, что неполучение повестки по любым причинам не является основанием для игнорирования призыва. А это означает, что вы должны самостоятельно прийти в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения медосмотра.

Уважительными причинами неявки в военкомат могут считаться только форс-мажорные ситуации: стихийное бедствие, болезнь призывника, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены. Любые другие причины являются недостаточно вескими и могут быть приравнены к уклонению от армии.

Кто может получить отсрочку, а кто и полное освобождение от службы

В соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" попасть под отсрочку могут:

призывники, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет;

мужчины, имеющие двух и более детей или беременную жену;

лица, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать/отец);

студенты дневных отделений ПТУ, ВУЗов и духовных семинарий;

призывники, являющиеся единственными кормильцами в семье;

священнослужители, полицейские, некоторые педагоги и врачи.

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Полное освобождение от службы в армии могут получить граждане Украины:

признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе;

достигшие 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу);

которые до приобретения гражданства Украины прошли службу в других государствах;

выполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;

которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальственного) состава;

осужденные за совершение преступления к лишению свободы, ограничению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания;

призывники, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

Что касается отсрочки или освобождения от службы по состоянию здоровья, то в первом случае решение принимается исключительно районным военкоматом после проведения соответствующего медосмотра.

Полное освобождение от всеобщей воинской службы имеют молодые люди с явными тяжелыми патологиями, например, отсутствие конечности, слепота или глухота, умственная отсталость, шизофрения и т.д. В большинстве других случаев речь идет не о списании призывника из-за непригодности к службе, а про потребность в лечении, в связи с чем дается временная отсрочка (на полгода или один год), а затем проводится повторная медкомиссия.

Какое наказание предусмотрено для уклонистов

За уклонение от срочной службы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административное наказание представляет собой штраф в размере от 85 до 119 грн за первое нарушение, а за повторное придется заплатить от 170-255 грн.

Уголовная ответственность за уклонение от призыва на срочную военную службу наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы на срок до 3-х лет. Следует отметить, что в большинстве случаев наказание по ст. 335 Уголовного кодекса является условным (но будет судимость).

При этом, от ответственности не удастся уйти даже молодым людям, которые намерены "косить" от армии до достижения непризывного возраста 27 лет, заявил в эфире ObozTV генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов.

"Если будет заведено административное или уголовное дело, то оно не будет закрыто до того времени, пока его не найдут. В войско брать скорее всего не будут, но штраф или какие-то работы обязательно будут", – пообещал он.

Тюрьма

Облавы и суды

В недавнем материале OBOZREVATEL мы поднимали тему того, что военкоматы все чаще подают на уклонистов в суды. Если еще пару лет назад такие дела были единичны, то теперь их десятки. Во многих случаях суд приговаривает молодых людей к 1-2 годам условного срока. Но есть и серьезные приговоры.

Так, например, Самарский суд Днепропетровска приговорил 23-летнего жителя Днепра Тараса Х. к двум годам ограничения свободы за то, что он не явился в военкомат по повестке.

Суд не принял во внимание объяснения призывника, что 10 апреля 2018 года он не пришел в военкомат, потому что еще 4-го числа лег в больницу. Там ему сообщили, что он не пригоден к службе и даже на следующий день медучреждение предоставило военкомату соответствующие документы. Не помогли Тарасу и показания врача этой больницы – он подтверждал, что у призывника проблемы со спиной.

Суд "Цензор. Нет"

Теперь Тараса два года будут содержать в уголовно-исправительном учреждении открытого типа, без изоляции от общества.

Два года ограничения свободы с отсрочкой на год – такой приговор вынес Коминтерновский районный суд Одесской области молодому одесситу, который 14 сентября прошлого года не явился по повестке.

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Парень даже написал заявление об отказе служить, но в военкомате посчитали, что никаких законных причин для этого у него не было.

Молодой человек признал свою вину, но поскольку у него на содержании есть маленький ребенок, суд дал ему отсрочку в один год.

Впрочем, некоторым юношам удается и оспаривать подобные решения.

Также нужно отметить, что во время весенней призывной компании сотрудники военкоматов при поддержке полиции устроили настоящую охоту на молодежь. Ребят призывного возраста буквально хватали на остановках транспорта, поджидали у выхода из метро, на вокзалах, у баров. Тут же свозили в военкоматы, где менее чем за час они проходили медицинские комиссии, затем их отправляли на пункты сбора. Родственники ребят об этом узнавали уже постфактум.

Со стартом нового осеннего призыва, в военкоматах даже не скрывают, что собирать призывников будут любыми доступными им способами.

Военкомы и полиция поджидают призывников возле станций метро Facebook Дмитрия Кучера

"На остановках, улицах, в общественных местах – мы имеем право везде вручать повестки и отправлять в армию. У нас много уклонистов, будем с ними работать", – сказали в одном из районных военкоматов столицы.

Юристы же предупреждают: если к вам на улице подошли полицейские и представители военкомата, то требуйте составления протокола на месте, не садитесь с ними в машину якобы для того, чтобы проехать в участок и установить личность. Требуйте адвоката, вам обязаны предоставить его бесплатного.

Если вас все-таки насильно привезли в военкомат, связывайтесь с родными, вызывайте полицию и фиксируйте, что вас незаконно удерживают, не позволяют воспользоваться услугами адвоката.

"Сейчас полиция еще применяет такой метод. Они присылают повестки людям и приглашают их прийти в участок якобы для дачи пояснений по какому-то делу. Но в повестке даже не указано в качестве кого по делу проходит молодой человек – свидетель, потерпевший, подозреваемый. Т. е. просто их заманивают, чтобы передать в военкомат. Не ведитесь на это", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL адвокат Александр Щербина.

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