Знаете, есть версия, что человек не произошел от обезьяны или еще какого-то зверика эволюционным путем. Просто Земля была выбрана на роль колонии для преступников Вселенной, и люди здесь – инородное вкрапление. Иногда, когда наблюдаю за животными, мне тоже приходит в голову, что люди совсем из других измерений. Вот смотрите: зверь (если не бешеный) никогда не будет убивать просто так. Возле сытых львов спокойно пасется стадо антилоп, и никто никого не рвет на куски, для того, чтоб лежало и воняло. А человеку всегда мало – взять вот вяликую соседку. Своих земель навалом, нет ни сил, ни желания их нормально обиходить, а хапает чужие куски, которые переварить не в состоянии. Цивилизованному Миру казалось, что если создать им комфортную среду, принять в свой круг, то это повлияет на сознание. Ан нет – чем больше уступок, тем больше наглости и хамства…

У зверей по-другому. Среда обитания определяет и поведение. Когда мы переезжали из квартиры в частный сектор, я опасалась, что наш коханый нежный Котя, не умеющий драться, будет просто располосован местными. Основывалась я на предыдущем опыте, помня, какие побоища бушевали на даче, когда на лето мы привозили туда пушистого красавца Мурзика. Он был большой, но добрый (при том, что отменный мышелов), и лупили его соседские недомерки так, что черно-белые клочья, как снег, над истолченными грядками летали. Через какое-то время страсти, конечно, утихали. И вся банда до осени ходила к нам жрать Мурзикову еду (если кто не в курсе, то сельские котов не кормят – иначе мышей ловить не будут, поэтому, на наши котячьи нежности смотрели снисходительно, как на городские "примхи"). А весной все начиналось сначала.

Мамина котейка приблудилась к нам в селе, когда Мурзика уже не было. Пришла она настолько истощенной и голодной, что ела даже хлеб с сывороткой (у бабули в тот момент просто ничего не оказалось). Маленькая, невзрачная (она и сейчас такой недоросток), но с таким боевым духом, что накачанному Мурзику и не снилось. Уже через день, твердо решив, что останется тут жить, Туся начала серию битв, сначала на своей территории, а потом (превентивно, каждое утро) и на чужой – чтоб знали, кто тут хозяйка. И победила всех – соседи говорили, что, когда мы на зиму забирали ее в город, их кошки еще долго обходили нашу территорию десятой дорогой.

Этот взгляд через плечо – "да, скифы мы, с раскосыми и жадными очами"… Она не изменяла себе и в городе, где лупила подъездных кошек, которых мама подкармливала (причем, в квартиру мама не пускала – выносила еду в подъезд, но эта мелкая фурия ухитрялась прорваться и навести шороху). И после переезда из Луганска – то же самое. Она на любом месте удивительно быстро приспосабливается и находит, с кем подраться. В конце 2016-го Туся приболела, и мне пришлось взять ее в нашу квартиру, т.к. надо было регулярно колоть и капать глаза-уши (соответственно, и держать – муж еле справлялся, что уж говорить о причитающей маме). Первые дни, пока было реально плохо, терпела заключение в отдельной комнате, а как чуть-чуть полегчало… Короче, полгода после ее возвращения к маме, Котя выходил в коридор только на полусогнутых и затравленно оглядываясь. И это при том, что он ее больше в три раза, с накачанными мускулами, и тренировочные ежедневные бои с собакой часто заканчиваются не в пользу Аськи.

Новости Безглазая нечисть наслаждается чужими страданиями

Вопреки моим мрачным ожиданиям, сытые и не обделенные хозяйской любовью, соседские коты оказались миролюбивыми созерцателями. Им не нужно делить территории кормления – они совершенно спокойно смотрят, как ежик чавкает их кормом; как хозяйка кормит нашу Асту (к соседской калитке она уже такую трассу натоптала: при каждом выходе во двор заглядывает – вдруг счастье привалило). Им незачем жадничать – у них есть все для счастья. В этой спокойной среде даже мамина Туся поняла, что места хватит всем, хотя сначала привычно рвалась в бой. А теперь ей даже нашего Котю лень бить – есть более интересные дела: за бабочками попрыгать, сорок подразнить, травку пощипать. С собакой отношения вообще безоблачные (тьфу-тьфу).

И вот, сравнивая с животными, провожу параллель с людьми. Вот сидишь ты, такой весь вяликий-вяликий, в своей непревзойденной громадной странище, которую ты любишь и гордишься выше крыши. А враги дрожат, боятся и завидуют. Украины вообще нет, страна-ошибка. То есть, для счастья все в наличии. Так зачем ты, обозный комментатор, лазишь каждый день на ненавистный тебе ресурс; не пропускаешь ни одну публикацию незнакомого тебе человека из несуществующей для тебя страны; не ленишься испортить воздух не только в комментариях на "Обозревателе", а пытаешься нагадить в ФБ, влезть на страницы друзей, в Мессенджер? Чего тебе не хватает в жизни? Хочешь, отвечу? Судя по всему, ты импотент во всех отношениях. Нормальный человек спорит с оппонентом, как с собеседником, независимо от пола. А ты любую гадость начинаешь со слов "баба, тетка, пенсионерка", подразумевая под этим, что женщина уже по факту рождения ниже тебя. Судя по "интеллектуальным личикам" (а много таких, которые не стесняются на аватарку портреты выставлять, хотя, честно, зря это), успех у женщин не светит. Вот и ищешь, где зло сорвать.

Вторым у тебя обязательно упоминание возраста, причем, тем злее, чем старше и неухоженный ты сам (их там много в комментариях – старых, и помоложе). Ну, приличиям тебя мама-матерщинница не научила, что с тебя взять. Но мог же ты в школе или еще где хотя бы могучий русский язык освоить, чтоб не комплексовать так перед пожилой женщиной, способной связно и грамотно изложить свои мысли (мовою теж вільно володію, але ж її не кожен такий, як ти, зрозуміє)? В отличие от тебя, косноязычного и безграмотного, тупо повторяющего одни и те же ругательства. И что ж тебя так заводит, когда тебе не отвечают; брызжешь слюной, орешь сам с собою, а никому неинтересно. Прямо как с твоей страной, которая сама себе поводы для гордости сочиняет. Хотя, пока гранату не кинет, никто и не заметит. И кто скажет, что звери глупее людей? У них-то, как раз, все вполне логично и целесообразно.

И еще одно в пользу животных. Волк десятки километров за кормом пробегает. Если сядет и будет только выть на луну, с голоду сдохнет. Собака корм службой отрабатывает. Или хотя бы любовью платит. Если будет кусать дающую руку, быстро пинка под зад получит. Ласточка за мошкой тысячу раз крылышками махнет. Хочешь есть – трудись. И только человек определенных взглядов и воспитания считает, что ему должен весь мир просто по факту его существования и бесчисленных несчастий. Вот тут я углубляться не буду – вчера просто какой-то день сплошного "Дай" случился. Как один из земляков, тоже ВПЛ, кстати, (грубо, но верно – я лучше не скажу, поэтому, процитирую) написал в комментариях под постом о Луганске: "Просто с самого утра стоит совковая бздыща. От ихнего ДАЙ у меня уже печень черная". А чуть позже вчерашняя требовательная ревизия-экскурсия земляков к Олене Степовой под тем же лозунгом "Дай". Это у меня уже в голове не укладывается – видя хоромы Ленины и масштабы их пахоты…

Те, кто пашет, должны содержать трутней, которые не могут или не хотят найти работу (а в то же самое время, работодатели не могут найти работников – вот парадокс). И не просто содержать, а еще оправдываться и извиняться, что ты пашешь и можешь. Сюр.

Насчет пожилых – на самом деле мы много, чего можем. Если захотим, конечно. Масса моих знакомых, сверстников, беженцев из "Швейцарии", врачей, учителей, программистов, рабочих в разных городах Украины востребована по специальности. Работают, слава Богу, и ныть им некогда. Есть и те, которым работать уже не под силу, но они сумели воспитать детей, которые в состоянии не дать родителям угасать в оккупации. Если лично вы не сумели освоить профессию, которая способна прокормить (среди знакомых есть несколько очень немолодых леди из Луганска, которые репетиторством в Киеве зарабатывают весьма неслабо – не выходя из дома, кстати); не смогли по каким-то причинам вырастить себе поддержку в лице детей, то не лучше ли искать причину в себе, а не в жестоком мире?

Берите пример с живой природы – она разумна и целесообразна. И не скулит без необходимости)