Судья КСУ Слиденко заявил о давлении со стороны Офиса президента
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что из Офиса президента Украины (ОПУ) на него давили 7 октября, уже 8-го он написал заявление об отставке.
Об этом он сказал во время брифинга 30 октября. По его словам, заявление еще не рассмотрели (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я хотел бы сделать заявление. После того как на меня было совершено прямое давление со стороны представителей Офиса президента перед устными слушаниями 7 октября этого года, когда мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы, 8 октября утром я написал заявление об отставке... Его должен рассмотреть суд", – сказал он.
Фамилию человека, звонившего ему из ОПУ, Слиденко назвать отказался.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
30 октября украинцы провели протест под КСУ: здание забросали дымовыми шашками и шинами.