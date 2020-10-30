Судья КСУ Слиденко заявил о давлении со стороны Офиса президента

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что из Офиса президента Украины (ОПУ) на него давили 7 октября, уже 8-го он написал заявление об отставке.

Об этом он сказал во время брифинга 30 октября. По его словам, заявление еще не рассмотрели (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я хотел бы сделать заявление. После того как на меня было совершено прямое давление со стороны представителей Офиса президента перед устными слушаниями 7 октября этого года, когда мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно и у меня будут проблемы, 8 октября утром я написал заявление об отставке... Его должен рассмотреть суд", – сказал он.

Фамилию человека, звонившего ему из ОПУ, Слиденко назвать отказался.

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