Судья КСУ отказался выехать из санатория в Конча-Заспе для детей-сирот – СМИ
Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко отказался освободить помещение, которое президент Украины Владимир Зеленский передал на нужды детей-сирот.
Об этом рассказали в сюжете телеканала "Украина 24". Государственное управление делами уже несколько месяцев просит судью покинуть номер в санатории.
В сюжете сказано, что Слиденко, согласно декларации, имеет в Киеве квартиру площадью более 100 кв. метров.
В санаторий попадают в первую очередь проблемные дети – дети наркоманов, жертвы сексуального насилия и те, кого выгнали из дома.
По словам журналистов, все жильцы добровольно выехали и освободили пространство для детей, кроме судьи Конституционного Суда Слиденко. Он якобы категорически отказывается уезжать, даже несмотря на то, что ему предлагают просторный номер в другом санатории.
"Все 24 номера переданы для детей. Он же себя позиционирует как судья Конституционного Суда, не как пользователь, который так же, как другие, заключил договор пользования, ознакомился с порядком пребывания на территории и обязался его выполнять", – рассказал директор дома отдыха "Конча-Заспа" Александр Гурин.
Журналисты застали в санатории жену судьи, но она им не открыла дверь, отказавшись от комментариев. Также не захотел говорить по телефону и сам Слиденко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
2 ноября Зеленский записал аудиообращение к депутатам от фракции "Слуга народа", в котором отметил необходимость принять жесткое решение в отношении судей Конституционного Суда.
Член Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко заявил, что президент Зеленский в аудиообращении к нардепам "наговорил себе на 150 лет тюрьмы".