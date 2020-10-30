Судья КСУ объяснил, почему дела о лжи в декларациях почти сразу закрывались

В статье 366-1 Уголовного кодекса Украины о декларировании недостоверной информации необходимо было изменить всего два слова, чтобы она соответствовала Конституции и реально работала.

Об этом на брифинге заявил судья-докладчик Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко. Он также пояснил, почему дела за ложь в декларациях не имели прерспектив.

"Я объясню, что произошло. 366-ю (366-1) статью ("Декларирование недостоверной информации" – ред.) нельзя было применять в том виде, и мои слова подтверждает практика", – сказал Слиденко.

По его словам, за 2019 год было открыто 410 производств по этой статье, и закрыто почти сразу – 360, остальные были закрыты позднее.

"Почему? Потому что статья была сформулирована, кстати некоторыми активистами... Их призывы очень часто не дружат с юриспруденцией. Состав преступления, определенный ст. 366-1, а там есть формулировка "умышленно" – ее доказать в суде практически невозможно", – сказал судья.

Именно этим он объяснил массовое закрытие уголовных дел о лжи в декларациях.

"Поэтому все дела валятся. Если убрать из этой статьи всего 2 слова, и оставить ее в таком же виде, то эта статья должна быть и должна применяться. Но сейчас она юридически не определена. Поэтому применить ее невозможно. В этом ее неконституционность", – пояснил Слиденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Таким образом судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.