Судьи КСУ озвучили собственный план выхода из кризиса

Судьи Конституционного суда поддержали законопроект спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и выразили готовность дать разъяснения своего решения по е-декларированию.

Соответствующий законопроект нардепы запланировали рассмотреть на следующей пленарной неделе, пишет РБК-Украина со ссылкой на слова судьи КСУ Владимира Мойсика. Он считает, что, несмотря на любые конфликты, сторонам необходимо искать пути к взаимопониманию.

"Мы как Конституционный суд, может, и по собственной инициативе, а может кто-то к нам обратиться, разъясним наше решение. Поясним, что мы имели в виду, вынося его", – заявил он.

По мнению Мойсика, документ, представленный Разумковым, выглядит как компромиссный вариант.

"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие здесь в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", – сказал судья.

Мойсик заверил, что в решении КСУ не говорилось о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Конституционный суд официально отменил уголовную ответственность за неправдивую информацию в декларациях. В результате Национальное агентство по предотвращению коррупции вынуждено было закрыть реестр электронных деклараций. Реагируя на решение КСУ, президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" КСУ, а под зданием суда прошли многочисленные протесты.