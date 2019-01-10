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''Судьбу решит не шторм'': в сети появились свежие фото Крымского моста

16.7тЧитать материал на украинском

В сети появились новые фотографии возведенного оккупантами Крымского моста. По мнению многих пользователей, конструкция рискует обвалиться из-за активных тектонических процессов или штормов.

Свежие снимки в Twitter опубликовал блогер Roksolana Today&Крым. При этом на фото видно, что на путепроводе нет ни одной машины.

"Еще стоит. Шторма. Посмотрим", — подписал фото блогер.

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Крымский мост

Крымский мост

Twitter Roksolana Today&Крым

В комментариях к его посту также предположили, что способствовать обрушению моста могут проседание и размывание фундамента.

Крымский мост

Крымский мост

Twitter Roksolana Today&Крым

"Насколько я понимаю, судьбу моста решит не шторм (хотя, если много льда будет, то поможет), но вес самого моста в комбинации с тектонически активными процессами. Дело времени", — написал один из комментаторов.

Крымский мост

Крымский мост

vk

"Скорее даже не активными, а пассивными: проседание, размывание, наслоение", — ответил ему другой пользователь сети.

Крымский мост

Крымский мост

vk

''Судьбу решит не шторм'': в сети появились свежие фото Крымского моста

Как писал OBOZREVATEL, опоры Керченского моста движутся сразу на трех участках в разных направлениях, что может привести к серьезным последствиям. Это стало известно благодаря замерам, сделанным еще в 2017 году.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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минин евген
минин евген
а когда мост рухнет, кацапьё начнёт пиздеть (как обычно в таких случаях), что они специально мост сами завалили?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Пусть себе стоит. А завалится - новый построят. Элементарно: невыгодно делать надежные объекты. Надежный мост больше прибыли строителям не принесет, а вот регулярные ремонты это золотое дно.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Завалится эта халабуда, как пить дать!
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