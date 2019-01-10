''Судьбу решит не шторм'': в сети появились свежие фото Крымского моста

В сети появились новые фотографии возведенного оккупантами Крымского моста. По мнению многих пользователей, конструкция рискует обвалиться из-за активных тектонических процессов или штормов.
Свежие снимки в Twitter опубликовал блогер Roksolana Today&Крым. При этом на фото видно, что на путепроводе нет ни одной машины.
"Еще стоит. Шторма. Посмотрим", — подписал фото блогер.
Крымский мост
Twitter Roksolana Today&Крым
В комментариях к его посту также предположили, что способствовать обрушению моста могут проседание и размывание фундамента.
Крымский мост
Twitter Roksolana Today&Крым
"Насколько я понимаю, судьбу моста решит не шторм (хотя, если много льда будет, то поможет), но вес самого моста в комбинации с тектонически активными процессами. Дело времени", — написал один из комментаторов.
Крымский мост
vk
"Скорее даже не активными, а пассивными: проседание, размывание, наслоение", — ответил ему другой пользователь сети.
Крымский мост
vk
Еще стоит— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 10 января 2019 г.
Шторма
посмотримhttps://t.co/W0Z4ZW1wKl pic.twitter.com/xuQXLxjquC
Как писал OBOZREVATEL, опоры Керченского моста движутся сразу на трех участках в разных направлениях, что может привести к серьезным последствиям. Это стало известно благодаря замерам, сделанным еще в 2017 году.
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