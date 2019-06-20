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Судьба Томоса: в ПЦУ сделали важное пояснение

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Константинополь не будет отзывать Томос об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ) из-за заявлений почетного патриарха Филарета.

Об этом он сообщил на брифинге 20 июня, отметив, что никаких санкций Вселенский Патриархат также применять не будет.

"Всем, кто говорит, что это может привести к отзыву Томоса об автокефалии, могу сообщить, что этого не произойдет. Применять санкции к ПЦУ нет оснований", — добавил Евстратий.

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ВВС

Кроме того, Зоря отметил, что место Филарета в синоде ПЦУ пока останется вакантным.

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"Место почетного патриарха Филарета в синоде ПЦУ определено ее уставом. Потому пока что из всех членов синода один не будет приходить на его заседания", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Филарет провел "собор", по итогам которого почетный патриарх отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.

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Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Евстратий (Зоря)Патриарх Филарет
Место
Украина
Тег
Томос
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