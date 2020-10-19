Суд запретил упоминать Медведчука в книге Кипиани о Стусе

Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как сообщает "Суспільне", во время заседания было признано, что некоторые фразы в издании нарушают честь и достоинство политика. Впрочем адвокат автора "Дела Василия Стуса" Вячеслав Якубенко уточнил, что решение о запрете распространения книги в первоначальной редакции не распространяется на те экземпляры, которые уже есть в библиотеках или находятся в чьей-то собственности.

"Виктор Медведчук просил признать недостоверными девять фрагментов в книге "Дело Василия Стуса". Суд удовлетворил иск частично. То есть три фрагмента признаны недостоверными, еще в трех запретил использование имени Медведчук как персонажа произведения без его согласия", – пояснил он.

Кроме того, с автора и издательства Vivat, которое выпустило книгу, взыскали 860 грн в пользу Медведчука.

Адвокат Кипиани также заверил, что его подзащитный будет подавать апелляцию на решение суда (он имеет на это 30 дней), впрочем точная дата этого пока не известна.

Сам Кипиани отметил, что не намерен извиняться перед истцом и вносить изменения в свою книгу. "Решением суда должны удалить эти эпизоды. Я, конечно, этого делать не буду", – подчеркнул журналист.

Текст решения суда по книге Вахтанга Кипиани. Facebook Вахтанга Кипиани

Документ подписан судьей Заставенко. Facebook Вахтанга Кипиани

Напомним, книга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что потребует через суд запретить ее распространение. По мнению истца, в девяти эпизодах издания содержатся высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. Именно поэтому он требовал запретить распространение книги "в любой способ на любой территории".

В этих эпизодах Кипиани рассказывал о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в процессе 1980 года. Тогда поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режиссер Роман Бровко рассказал, что из-за определенных юридических моментов из фильма "Запрещенный" об украинском поэте-диссиденте Василии Стусе вырезали сцену его разговора с адвокатом Виктором Медведчуком.