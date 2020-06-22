Суд вынес приговор командиру батальона ОУН Коханивскому за погромы российских банков

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор командиру батальона ОУН Николаю Коханивскому за погромы российских банков в Киеве.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, суд решил лишить Коханивского свободы сроком на два года, но с испытательным периодом в один год (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Судья зачитывал детали дела больше часа. Показания свидетелей сводились к тому, что Коханивский лично бросал камни в здание "Альфа-Банка" в феврале 2018 года.

Теперь лидер ОУН должен выполнять все предписания: не нарушать закон и появляться в соответствующих службах. Если Коханивский нарушит одно из требований, то может вступить в силу приговор о двух годах лишения свободы.

Сам Коханивский выразил несогласие с решением суда и заявил, что будет подавать апелляцию. Он по-прежнему считает, что российские банки не должны работать в Украине.

Telegram\PavlovskyNews

Telegram\PavlovskyNews

hromadske

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля 2018 года националисты разбили окна украинской "дочки" российского Сбербанка и "Альфа-Банка" по улице Сагайдачного. Также камнями забросали "Россотрудничество" и Русский культурный центр. Участие в событиях приняли 300-400 человек.