Суд разрешил проведение обысков на телеканале 'Прямой' – источники

Печерский районный суд разрешил проведение обысков на телеканале "Прямой".

Об этом сообщили на сайте канала со ссылкой на собственные источники. Кроме того, руководству "Прямого" стало известно, что дело о купле-продаже канала якобы с нарушениями продлили еще на год.

"Такие действия суда и правоохранительных органов в лице Государственного бюро расследований коллектив "Прямого" расценивает как попытку повлиять на работу телеканала и давление на свободу слова. Соответствующие письма телеканал направит в международные учреждения и призывает коллег не быть равнодушными и приобщиться к поддержке телеканала", – сказано в заявлении "Прямого".

На сайте напомнили, что дело тянется еще с 2019 года. Уже дважды телеканал по решению того же Печерского суда предоставлял необходимые документы, никакой реакции не последовало.

Ранее Олег Корецкий сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен прекратить свою деятельность.

Напомним, экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что руководители бюро, в том числе первый заместитель директора учреждения Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.