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26 февраля • обновлено в 22:52
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Суд признал юриста Найема виновным в клевете на сотрудника Нацполиции

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Шевченковский районный суд города Киева постановил признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которую Найем Маси-Мустафа разместил на личной странице в Facebook 2 и 3 сентября 2019 года. Информация касалась заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова.

Об этом говорится в решении суда от 25 февраля 2020 года, копию которого у себя в Facebook опубликовал Евгений Шевцов.

Как сообщали СМИ, соответствующее заявление в суд сотрудник Нацполиции подал 10 сентября 2019 года.

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Маси Найем

Маси Найем

Гордон

В публикациях, которые суд признал недостоверными, Маси Найем утверждал, "что давление на профессора журналистики Валерия Иванова осуществляется силами и в угоду Е. Шевцова", а также о реформе Нацполиции и ее дискредитации.

Суд обязал Маси Найема на протяжении 5 календарных дней со дня вступления в законную силу решения опровергнуть на его странице в социальной сети Facebook ранее размещенную недостоверную информацию.

Решение суда

Решение суда

UA Portal

Решение суда

Решение суда

UA Portal

Примечательно, что в суде адвокат и юрист Маси Найем не защищал себя сам, а пользовался услугами адвоката.

Также Евгений Шевцов сообщил в Facebook, что подал еще одно исковое заявление против Маси Найема.

Как сообщал OBOZREVATEL, также главный военный прокурор и заместитель генпрокурора Виктор Чумак намерен подать иск за клевету в его сторону на народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Маси Найем
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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Раскина Элла
Раскина Элла
Хорошо Шевцов присунул Найему. Постановляю: Дрюкать дальше!
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