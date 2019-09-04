Суд принял скандальное решение по УПЦ КП: что известно

Окружной административный суд города Киева запретил совершать любые действия по ликвидации УПЦ КП до рассмотрения судебного иска к Минкульту.

"Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП", - сообщили в пресс-службе УПЦ КП.

Также митрополиту Черкасской ПЦУ Иоанну (Яременко. А.В.) запретили совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии и совершать любые действия по прекращению и ликвидации УПЦ КП до вступления решения в данном деле законной силы.

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