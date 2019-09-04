Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 22:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Суд принял скандальное решение по УПЦ КП: что известно

5.8т Читать материал на украинском

Окружной административный суд города Киева запретил совершать любые действия по ликвидации УПЦ КП до рассмотрения судебного иска к Минкульту.

"Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП", - сообщили в пресс-службе УПЦ КП.

Также митрополиту Черкасской ПЦУ Иоанну (Яременко. А.В.) запретили совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии и совершать любые действия по прекращению и ликвидации УПЦ КП до вступления решения в данном деле законной силы.

Суд принял скандальное решение по УПЦ КП: что известно
Суд принял скандальное решение по УПЦ КП: что известно
Суд принял скандальное решение по УПЦ КП: что известно
Суд принял скандальное решение по УПЦ КП: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Теги
УПЦ КП Министерство культуры
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
68
2
Смешно
2
Интересно
17
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сказ о том, как cкaкyны за турэцким томосом ходили...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Такой он, блядский суд.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel