Суд принял скандальное решение по УПЦ КП: что известно

Окружной административный суд города Киева запретил совершать любые действия по ликвидации УПЦ КП до рассмотрения судебного иска к Минкульту.
"Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП", - сообщили в пресс-службе УПЦ КП.
Также митрополиту Черкасской ПЦУ Иоанну (Яременко. А.В.) запретили совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии и совершать любые действия по прекращению и ликвидации УПЦ КП до вступления решения в данном деле законной силы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
Из-за этого ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.
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