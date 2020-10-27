Суд подтвердил увольнение Сытника из НАБУ: Минюст выполнять отказался

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника освобожден от занимаемой должности.

Информацию об этом, а также об изъятии фамилии должностного лица из реестров как руководителя антикоррупционного органа подтвердила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Суд восстановил в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.

Данную информацию подтвердил также судья-спикер ОАСК Богдан Санин на своей странице в Facebook.

"В связи с поступлением большого количества запросов о частном определении в отношении директора НАБУ:

1. Не фейк.

2. Новость будет размещена на сайте ОАСК ", – написал он.

В Минюсте говорят, что выполнить решение по поводу Сытника не могут. Об этом написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"...ОАСК требует органы государственной власти отреагировать на решение Конституционного Суда Украины от 28/08/2020, которым признано неконституционным указ Президента Украины о назначении директора НАБУ ... чтобы добавить определенности, объясню несколько ключевых проблем:

(1) Минюст не может вносить изменения в Единый государственный реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного Суда Украины или частного определения.

Изменения в информации, содержащейся в реестрах, вносятся государственными регистраторами, а Минюст только рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб ", - написал он.

Малюська подчеркнул, что "времена, когда в Минюсте была Регистрационная служба и регистраторы давно прошли".

"То есть ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытника как директора НАБУ из ЕГР нет и он там останется", - пояснил министр.

Он также рассказал, что вопрос о том, есть ли НАБУ органом исполнительной власти, однозначно и до конца не решен.

"КСУ в своем решении указал, что в НАБУ является ПРИЗНАКИ центрального органа исполнительной власти, однако четкой тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти - нет", - написал он.

Также, по его словам, положения закона о НАБУ в части процедуры назначения директора НАБУ все еще действующие и останутся такими до 17 декабря 2020 года.

"Ну и если подвести итог, то статус-кво по НАБУ и его руководителя не изменился. НАБУ как был, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", - подытожил малюська.

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