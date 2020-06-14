Российская Федерация в течение последних 6 лет прикладывала огромные усилия для того, чтобы скрыть либо переложить свою вину на других, за катастрофу авиалайнера Малазийских авиалиний рейса МН17. На протяжении 6 лет, российская пропаганда плодила множество фейков и ложных версий, в надежде запутать следы, а так же задействовала десятки продажных журналистов, псевдо-экспертов и периферийных политиков, которые бы эти ложные версии поддерживали и культивировали в своём информационном пространстве.

В итоге, проходящий сейчас в Гааге суд по делу МН-17 абсолютно и полностью нивелировал эти старания теми заключениями, которые каждый день озвучивались в ходе судебных заседаний.

Место крушения МН-17 на Донбассе

Прежде всего, все версии, представленные российской стороной (МН17 был сбит украинским Су-25, украинским ЗРК “Бук”, в результате подрыва на борту самолёта и т.д.), якобы подтверждающие непричастность РФ к катастрофе, были отброшены и не будут рассматриваться, поскольку они целиком и полностью - лживы.

Данные радаров подтвердили отсутствие поблизости от авиалайнера рейса МН17 других самолётов. Человек, выдававший себя за испанского диспетчера Карлоса, признался, что он никакой не диспетчер, а за его сообщения об украинском боевом самолёте рядом с МН-17 ему заплатили. Версия с украинским “Буком” так же не получила каких либо подтверждений.

В свою очередь, обвинение предоставило достаточно доказательств присутствия в районе российского ЗРК “Бук”, принадлежавшего 53 бригаде ВС РФ.

Вместе с тем, данный процесс стал и площадкой для освещения фактов присутствия российских подразделений на Донбассе и непосредственного участия России в войне на востоке Украины.

По сути, нынешнее судебное заседание это ничто иное, как обличение российской агрессии впервые на подобном уровне, что в какой-то мере приближает и непосредственных организаторов кровавой бойни на востоке Украины к их восхождению на эшафот.

И главное. Шесть лет по-настоящему титанических медийных, политических усилий и колоссальных финансовых затрат на культивацию лжи, не принесли никакого результата. Куда дешевле не столько российской власти, а сколько для россиян, было бы признать свою вину сразу. Но – нет. А раз нет, то и гвозди в гроб страны-агрессора будут забиваться куда болезненнее, чем могло бы быть.

В слушаньях объявлен перерыв до 22 июня. Позор страны-агрессора продолжится с выступления так называемой “защиты”.

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