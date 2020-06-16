Суд пересмотрит решение о домашнем аресте – Стерненко

Активист Сергей Стерненко, которому вчера, 15 июня, Шевченковский районный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, заявил, что решение будет пересмотрено.

На своей странице в Facebook он объяснил это тем, что выполнить его невозможно. Судья согласился.

"Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись", – написал активист.

Сергей Стерненко заявил, что суд пересмотрит решение о домашнем аресте Facebook Сергея Стерненко

Чуть ранее Стерненко уточнил в Facebook, почему не сможет находится под круглосуточным домашним арестом по месту прописки.

“По адресу улица Приморская, 37, находится воинская часть, пограничный отряд, если быть точнее. Туда невозможно зайти, если ты не являешься пограничником и ты там не служишь. Я там не проживаю и никогда не проживал. Я там прописан, потому что мой отец там служил и был там прописан, а меня туда как ребенка прописали. И у меня вопрос черт-побери: как мне выполнить решение суда, в котором мне прописано домашний арест? Потому что я там не проживаю. Судья знал, что я проживаю в Киеве. Прокурор ему об этом сказал, судья об этом прекрасно знает, но он мне назначает домашний арест в Одессе, в воинской части, зная, что это невозможно выполнить”, – написал активист.

Он уточнил, что во вторник, 16 июня, сообщит о дате пересмотра судом решения о мере пресечения.

Суд пересмотрит решение о домашнем аресте Сергея Стерненко Facebook Сергея Стерненко

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко.