Суд отпустил живодерку из Запорожской области, которая снимала порно с животными .

Суд отпустил домой подозреваемую в издевательстве над животными из Запорожской области 24-летнюю Кристину Степаненко.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье". Отмечается, что решение о мере пресечения будет приниматься после получения результатов экспертиз к концу месяца.

Действия девушки квалифицируются сразу по двум статьям: "Изготовление и сбыт порно", а также "Жестокое обращение с животными".

Напомним, в Запорожской области разоблачили группу живодеров, которые снимали порно с животными, подвергая их мучительной смерти. Полиция задержала троих участников, которые продавали доступ к видео в соцсети "Вконтакте" с таким контентом за 50 долларов

Жертвами живодеров в одном из сел Вольнянского района становились коты, собаки, куры, гуси и прочие животные. "Группу" возглавлял 52-летний Александр, помогала ему в этом жена. 24 летняя Кристина была главной актрисой в роликах с убийствами и пытками животных.

Подробнее о живодерах в материале OBOZREVATEL.

Суд отпустил живодерку из Запорожской области, которая снимала порно с животными Telegram "Это Запорожье"

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из дачных кооперативов Днепра неизвестные поиздевались над щенком. На здоровом животном тренировались делать операции.