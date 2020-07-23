Суд отпустил Погребиского на поруки после инцидента с Волошиным: Порошенко выступил с речью

Печерский суд Киева отпустил ветерана российско-украинской войны, активиста Александра Погребиского, которого задержали из-за инцидента с нардепом от ОПЗЖ Олегом Волошиным под личное обязательство.

Под поручительство его приняли депутаты партии "Европейская солидарность" и в частности, пятый президент Петр Порошенко. Как сообщает пресс-служба "ЕС" Порошенко во время суда отметил, что антиукраинские заявления Волошина являются преступлением против государственного суверенитета Украины, за который должно быть наказание в соответствии с законом.

"Я хотел бы присоединиться к заявлению Героя Украины, народного депутата, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, Героя Украины, народного депутата, комбрига, командующего десантными войсками Михаила Забродского, народных депутатов Украины и добавить свой голос – пятого президента Украины, Верховного Главнокомандующего ВСУ 2014–2019 гг., во времена, когда Александр защищал Украину в составе десантной 95-й бригады. Я очень хорошо знаю боевой путь этого воина, этого патриота", – подчеркнул Порошенко.

По его убеждению, действия ветерана в случае задания вопросов Волошину являются абсолютно адекватными.

"Александр – воин, патриот, ветеран АТО – является абсолютно невиновным человеком. Он реализует свое конституционное право и защищает добровольцев, волонтеров как член политической партии" Европейская солидарность", – отметил Порошенко.

"Мы имеем место препятствия политической деятельности не только воина, не только патриота, но и политика Александра Погребиского. И это делается по указанию руководства прокуратуры и Офиса президента. И это будет предметом отдельного расследования по дискредитации имиджа Украины в мире, по возвращению Украины назад под российское влияние. Мы этому будем максимально препятствовать , – предупредил Порошенко.

Порошенко подчеркнул: Погребиський действовал в соответствии с законом.

"Речь идет о праве чести Александра. Не просто невинный человек – он патриот и действовал в полном соответствии с законом. Я просил бы вас вернуть абсолютно никчемную дело ничтожным людям, которые сегодня пытаются посадить всех патриотов, всех добровольцев за решетку. Сотни людей, которые стоят под судом – абсолютное большинство это воины, ветераны АТО, которые поддерживают своего боевого собрата. Тогда, когда эти, как крысы, прятались от защиты Украины по норам, а теперь преследуют воинов, добровольцев, волонтеров, ветеранов", – отметил пятый президент.

"Саша, народ Украины с тобой", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил об отсутствии в Украине суверенитета. 21 июля его облили зеленкой у входа в Верховную Раду. За нападение на Волошина задержали ветерана АТО Александра Погребиского.