Суд отпустил Вышинского: кто он и почему был под стражей

В среду, 28 августа, Киевский апелляционный суд освободил бывшего руководителя филиала информагентства РФ "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

OBOZREVATEL собрал информацию о деятельности Вышинского и причинах содержания его под стражей.

Вышинский получал от РФ награды за освещение деятельности оккупантов liga.net

Краткая биография Кирилла Вышинского

Кирилл Валерьевич Вышинский родился 19 февраля 1967 года в городе Днепр. Получил филологическое образование в Днепропетровском государственном университете. После окончания вуза работал учителем русского языка и литературы в одной из школ Днепра.

Карьера Вышинского в журналистике началась в 1996 году с работы на местном Днепровском "11 канале".

С 1999 по 2006 годы был ведущим и редактором на телеканале ICTV.

В течение пяти лет (2006-2011 гг.) работал журналистом на российском канале "Россия-1". После Евромайдана возглавил филиал российского информационного агентства "РИА Новости Украина".

Во время обысков у Вышинского нашли паспорт гражданина РФ aspi.com.ua

Антиукраинская деятельность Вышинского

Кирилл Вышинский внесен в раздел "Чистилище" украинского сайта "Миротворец". Основанием для этого стали его действия, направленные на активное освещение деятельности оккупантов, искажение информации о событиях в Украине и оправдание оккупации Крыма.

В 2014 году Вышинский получил от России медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" – за то, что освещал события в Крыму. Кроме того, за эту же деятельность в соответствии с закрытым указом российского президента Путина, Кирилл Вышинский получил от России награду за "Возвращение Крыма".

5 мая 2018 года СБУ проводила ряд обысков для раскрытия деятельности подконтрольных России медиаструктур. Обыски проводили у граждан как Украины, так и РФ. Тогда же в офисе издание "РИА Новости Украина" в Киеве был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него обнаружили российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. В результате обысков он был задержан.

Задержание Кирилла Вышинского и суд

В мае 2018 года против Вышинского открыли уголовное производство по статье "Государственная измена". Ему инкриминировали действия, направленные на свержение конституционного строя и посягательство на территориальную целостность. 17 мая того же года Херсонский суд задержал его на два месяца без права на залог.

Во время заседания в Апелляционном суде Херсонской области Вышинский публично отказался от гражданства Украины. Вместо этого суд оставил его под стражей.

28 августа 2019 года суд в Киеве освободил из-под стражи директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналисту, которому инкриминировали государственную измену, смягчили меру пресечения на личное обязательство. Так, он должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию. Судебные разбирательства статей, которые ему инкриминируют, и впредь будут продолжаться.

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