Суд отменил штраф за превышение скорости из-за того, что TruCAM не зафиксировал лицо водителя

Первый апелляционный административный суд Краматорска отменил штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч из-за того, что на снимке, сделанном прибором измерения скорости TruCAM, не видно лица водителя.

Соответствующее решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. Полицейские остановили автомобиль Renault duster в городе Хорол Полтавской области.

Они показали водителю снимок с приборов TruCAM, который зафиксировал нарушение – машина двигалась со скоростью 118 км/ч в населенном пункте.

Однако водитель посчитал, что доказательства его вины неубедительны, поскольку камера не зафиксировала, кто именно находился за рулем.

Несмотря на это, полицейские составили протокол об административном правонарушении.

Водитель в свою очередь обжаловал его правомерность в суде.

В качестве доказательства факта превышения скорости правоохранители привели снимок с прибора TruCAM, на котором зафиксирован Renault duster во время движения.

Местный суд удовлетворил иск водителя, отменив штраф. Апелляционный суд оставил его в силу ввиду того, что на фото с TruCAM не зафиксировано лицо, которое управляло транспортным средством на момент совершения правонарушения.

Кроме того в суде отметили, что на снимке не показан дорожный знак, который бы регламентировал ограничение скорости, поэтому невозможно установить, двигалось ли транспортное средство в пределах населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря установке на дорогах Украины первых 50 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения количество ДТП в таких местах снизилось втрое. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.