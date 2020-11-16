Суд отменил решение о заочном аресте Януковича

Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в деле о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Об этом стало известно из трансляции заседания Киевского апелляционного суда 16 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Как пояснил представитель защиты Януковича, адвокат Игорь Федоренко, отменено решение Печерского райсуда от 12 мая 2020 об избрании экс-президенту-беглецу меры пресечения в виде содержания под стражей.

По решению суда, дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции.

Реакция на решение суда

Отец убитого на Майдане 20 февраля 2014 года Устима Голоднюка Владимир в комментарии hromadske назвал такое решение "обесцениванием ценностей Революции Достоинства".

"Исходя из того, что сейчас происходит в стране, я просто возмущен. Мне кажется, что это сплошной сюрреализм, сон. Я думаю, что я открою глаза, и он прекратится. Это полное обесценивание ценностей Революции Достоинства и смертей тех ребят, которые погибли на фронте. Это слив интересов", – заявил мужчина.

Не первый арест

Бывший президент был также заочно арестован 4 мая 2020 года в рамках производства о захвате государственной власти, по которому проходит в статусе подозреваемого.

Примечательно, что в Офисе генерального прокурора не раз настаивали на том, что решение о заочном аресте Януковича позволит начать процедуру его экстрадиции из России, куда тот сбежал после событий на Майдане.

Как писал OBOZREVATEL, еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

По словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, Януковичу удалось сбежать из Украины в феврале 2014 года благодаря тому, что он из своей резиденции в Межигорье направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России. С того времени бывший президент находится на территории страны-агрессора.