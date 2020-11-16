Суд отменил решение о заочном аресте Януковича
Решение о взятии под стражу экс-главы государства было принято Печерским судом столицы 12 мая 2020 года
Отменено, по информации стороны защиты, из-за “процессуальных нарушений и неподтвержденности подозрения”
Направлено на повторное рассмотрение в Печерский районный суд Киева
Суд отменил решение о заочном аресте четвертого президента Украины Виктора Януковича.
Об этом стало известно из трансляции заседания Киевского апелляционного суда 16 ноября. Речь идет о деле разгона Майдана 18-20 февраля 2014 года.
Как писал OBOZREVATEL, еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.
Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.
По словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, Януковичу удалось сбежать из Украины в феврале 2014 года благодаря тому, что он из своей резиденции в Межигорье направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России. С того времени бывший президент находится на территории страны-агрессора.