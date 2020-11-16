Суд отменил решение о заочном аресте Януковича

Суд отменил решение о заочном аресте четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Об этом стало известно из трансляции заседания Киевского апелляционного суда 16 ноября. Речь идет о деле разгона Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Как писал OBOZREVATEL, еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.

По словам бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, Януковичу удалось сбежать из Украины в феврале 2014 года благодаря тому, что он из своей резиденции в Межигорье направился в Крым, где спрятался на базе военно-морских сил России. С того времени бывший президент находится на территории страны-агрессора.