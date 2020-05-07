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7 мая • обновлено в 22:16
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Суд отменил ослабление карантина в Черкассах

5.1т
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Черкасский окружной административный суд принял решение об отмене ослабления карантина в Черкассах.

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Таким образом суд 6 мая удовлетворил заявление областной госадминистрации, сообщается на сайте ОГА (чтобы посмотреть документы, проскролльте новость до конца).

Ослабление карантина в Черкассах: суд принял решение

beztabu.net

"Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина", - сказано в сообщении.

Решение подлежит немедленному исполнению, оно может быть обжаловано в течение 15 дней.

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

ck-oda.gov.ua

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

ck-oda.gov.ua

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

ck-oda.gov.ua

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

ck-oda.gov.ua

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

ck-oda.gov.ua

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

Суд отменил ослабления карантина в Черкассах

ck-oda.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Черкасский горсовет с 30 апреля решил выйти из карантина и открыть объекты торговли и сферу услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.

  • После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.

  • В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.

  • А еще чуть позже Бондаренко опубликовал переписку якобы с первым заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым, в которой последний ему угрожал. В пресс-службе ОПУ же заявили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

  • Позже Бондаренко объяснил, почему изменил свою позицию по карантину в области и решился начать его ослабление досрочно.

  • 3 мая на улицах Черкасс заметили военную технику и Национальную гвардию.

  • Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома по ослаблению карантина в областном центре.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Черкассы
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Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
Нерабы и хрюкнуть не смеют против!)))
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