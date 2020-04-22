Суд оправдал украинских туристов, сбежавших с обсервации после возвращения с Бали

Оболонский районный суд Киева оправдал четырех туристов с Бали, которые сбежали с обсервации.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает юридическая компания "Миллер", которая защищала их интересы в суде. По их словам, протокол на туристов составили за день до того, как было принято постановление об обязательной обсервации.

"Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют состав административного правонарушения предусмотренного ст. 44-3 КУоАП", – написали они.

Суд оправдал часть сбежавших с обсервации туристов

Также в посте отметили, что все сбежавшие из обсервации люди провели 14 дней на самоизоляции и все они не имеют признаков COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, из обсервации из-за коронавируса из отеля "Козацкий" сбежали более 50 человек, им составили протоколы со штрафами в 17 тысяч гривен.