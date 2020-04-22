Главная Новости
22 апреля • обновлено в 17:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Суд оправдал украинских туристов, сбежавших с обсервации после возвращения с Бали

Читать материал на украинском

Оболонский районный суд Киева оправдал четырех туристов с Бали, которые сбежали с обсервации.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает юридическая компания "Миллер", которая защищала их интересы в суде. По их словам, протокол на туристов составили за день до того, как было принято постановление об обязательной обсервации.

"Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют состав административного правонарушения предусмотренного ст. 44-3 КУоАП", – написали они.

Суд оправдал часть сбежавших с обсервации туристов

Суд оправдал часть сбежавших с обсервации туристов

Также в посте отметили, что все сбежавшие из обсервации люди провели 14 дней на самоизоляции и все они не имеют признаков COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, из обсервации из-за коронавируса из отеля "Козацкий" сбежали более 50 человек, им составили протоколы со штрафами в 17 тысяч гривен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обсервация" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Обсервация
Место
Украина
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги