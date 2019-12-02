Суд обязал открыть уголовное дело против Богдана за самоуправство

Национальную полицию Украины обязали внести сведения в единый реестр производств в отношении главы офиса президента Андрея Богдана.

Как стало известно из источников OBOZREVATEL, он обвиняется в самоуправстве.

Речь идет о том, что Богдан, не имея должностных полномочий требовал снять мэра Киева Виталия Кличко с занимаемой должности, о чем стало известно из постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева, которое попало в распоряжение издания.

Постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева по делу Кличко

Постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева по делу Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уволить главу ОП Андрея Богдана.

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