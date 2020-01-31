ВСУ усилили авиацию: появились фото боевого самолёта

Воздушные силы ВСУ получили модернизированный учебно-боевой истребитель Су-27УБ от Запорожского государственного авиаремонтного завода "МиГремонт".

Об этом сообщает информагентство Министерства обороны АрмияInform. Воздушное судно передали бригаде тактической авиации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На авиаремонтном предприятии самолет не только модернизировали, но и заменили двигатели, провели другие ремонтные работы, что в комплексе позволило продлить ресурс эксплуатации учебно-боевого Су-27УБ минимум на 12 лет.

Истребитель Су-27 (до модернизации) ATR

В авиабригаде, которая вовлечена в дежурства в системе ПВО страны, отметили, что получение модернизированного учебно-боевого истребителя в начале учебного периода позволит нарастить эффективность боевой подготовки и повысить летное мастерство пилотов.

Модернизированный Су-27УБ АрмияInform

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину прибыл пятый вертолет Н225 от французкой компании Airbus Helicopters для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел.

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