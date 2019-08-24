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Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

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Стюардесса авиакомпании МАУ поздравила пассажиров с Днем Независимости Украины, исполнив национальный гимн перед полетом.

Это произошло на рейсе из Киева во Львов. Соответствующим видео на своей странице в Facebook поделился журналист Reuters Сергей Каразий (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение гимна Украины в небе бортпроводницей Натальей", – написал журналист.

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Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

Скрн видео

На другом рейсе МАУ, который выполнялся из Киева в Ниццу, пассажирам подарили национальные сине-желтые флаги во время полета.

"Все привыкли к мейнстримной зраде в отношении МАУ. Но сегодня был свидетелем, как авиакомпания провела действительно крутую акцию. С улыбкой, поздравлением и на высоте 10 000 метров", – написал пассажир самолета Артемий Сурин.

"Круто, молодец! Патриотка!" "Как красиво", "Браво!" – комментируют пользователи сети.

Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

facebook.com/artsurin

Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

facebook.com/artsurin

Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

facebook.com/artsurin

Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

Комментарии к постам

Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

Комментарии к постам

Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

Комментарии к постам

Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

Комментарии к постам

Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

Комментарии к постам

Стюардессы МАУ оригинально поздравили украинцев с Днем независимости: сеть в восторге

Комментарии к постам

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Тема
День Независимости
Место
Украина
Теги
МАУ видео фотографии гимн Украины украинский флаг флаг Украины самолет
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