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25 ноября • обновлено в 10:16
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"Стыдно за таких представителей!" Украинского посла засекли на вечеринке в годовщину Голодомора. Фото

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Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта вместе с женой Натальей в день памяти жертв Голодоморов развлекались на вечеринке в Бангкоке.

Как сообщила украинская диаспора в Таиланде, 23 ноября в Бангкоке состоялся показ коллекций в рамках развлекательно-презентационной серии вечеринок "9th Celebration of Thai Silk". Изюминкой мероприятия стал выход на подиум руководителей дипломатических учреждений и их жен (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"Среди участников нынешнего мероприятия особенно отличилась жена посла Украины в Королевстве Таиланд. Она с улыбкой дефилировала на сцене дворца Royal Thai Navy Convention Hall, а ее муж аплодисментами и возгласами поддерживал жену из зала", - отметили в диаспоре.

Андрея Бешту засекли на вечеринке в день памяти жертв Голодомора

Андрея Бешту засекли на вечеринке в день памяти жертв Голодомора

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Как написал на своей странице в Facebook один из украинцев, который живет в Бангкоке, выход жены посла Украины стал "вишенкой на торте".

"Дефиле" Наталии Бешты поразило "изысканностью и изяществом форм и содержания", было видно невооруженным глазом, как глубоко огорчена жена руководителя украинского диппредставительства в Таиланде скорбью по невинно казенными голодом миллионам украинцев. Интересно, что само шоу называлось Grand Fashion Extravaganza! Вишенкой на торте этой экстравагантности стала именно жена украинского посла", - написал украинец.

"Надеюсь, президент Украины и министр иностранных дел обратят внимание на это событие и сделают соответствующие выводы. Мне же лично стыдно за таких представителей Украины в мире", - отметил представитель диаспоры.

Андрея Бешту засекли на вечеринке в день памяти жертв Голодомора

Андрея Бешту засекли на вечеринке в день памяти жертв Голодомора

Андрея Бешту засекли на вечеринке в день памяти жертв Голодомора

Андрея Бешту засекли на вечеринке в день памяти жертв Голодомора

Андрея Бешту засекли на вечеринке в день памяти жертв Голодомора

Андрея Бешту засекли на вечеринке в день памяти жертв Голодомора

Как писал OBOZREVATEL, известный киевский ресторатор Сергей Стахов оказался в центре скандала, когда в День памяти жертв Голодомора в Украине опубликовал в Facebook фото из Москвы.

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Читайте все новости по теме "Голодомор в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Голодомор в Украине
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Хо Хол
Хо Хол
Я думал про Вятровича хоть одна новость будет, но увы.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Можно подумать, что вся Украина не жрала, не спала и не трахалась в "день голодомора"!
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