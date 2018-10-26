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''Стыдно называться русскими?'' У Филарета потребовали от УПЦ МП сменить название

4.2тЧитать материал на украинском

Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря, отметив, что после предоставления Томоса поместная церковь официально будет называться Украинской православной церковью.

По его словам, изменение названия не будет означать гонений, притеснений или ограничений, однако вывеска УПЦ не должна обманывать.

"Или им стыдно называться русскими? Если не стыдно, пусть называются русской церковью, если же хотят быть украинской, то пусть будут украинской по сути", - заявил Заря.

Также он прокомментировал важный законопроект, который находится в парламенте.

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"Что касается церкви Московского патриархата, которая использует название Украинская православная церковь, то в Верховной Раде уже второй год находится на рассмотрении законопроект №5309, который обязывает религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, в своем полном официальном названии отображать название той религиозной организации, частью которой они являются", - уточнил он.

Зоря добавил, что Москва беспокоится из-за этого закона и поэтому в прошлом году архиерейский собор РПЦ принял постановление об изменениях в уставе русской церкви, куда вписал, что центр УПЦ МП находится в Киеве.

При этом в уставе написано, что УПЦ МП входит в РПЦ, решения ее соборов являются обязательными для выполнения в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс объединения украинских православных церквей поддерживают примерно 10 епископовМосковского патриархата.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Рада должна, конечно, принять закон, запрещающий ИНОСТРАННЫМ религиозным организациям, зарегистрированным как юридические лица, использовать в своих названиях определенные словосочетания.
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Константинов Villi
Константинов Villi
Сколько кацабы в Крыму церквей УПЦ КП отобрали? 31 из 40? И чего они теперь от Украины ждут?
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Константинов Villi, Столько сколько Украина этот Крым завоевывала....отож..
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Такого даже гитлер себе не позволял, диктовать церкве.. В аду вечность будете жалеть...)))
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