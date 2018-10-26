''Стыдно называться русскими?'' У Филарета потребовали от УПЦ МП сменить название

Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Информационного управления Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря, отметив, что после предоставления Томоса поместная церковь официально будет называться Украинской православной церковью.

По его словам, изменение названия не будет означать гонений, притеснений или ограничений, однако вывеска УПЦ не должна обманывать.

"Или им стыдно называться русскими? Если не стыдно, пусть называются русской церковью, если же хотят быть украинской, то пусть будут украинской по сути", - заявил Заря.

Также он прокомментировал важный законопроект, который находится в парламенте.

"Что касается церкви Московского патриархата, которая использует название Украинская православная церковь, то в Верховной Раде уже второй год находится на рассмотрении законопроект №5309, который обязывает религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, в своем полном официальном названии отображать название той религиозной организации, частью которой они являются", - уточнил он.

Зоря добавил, что Москва беспокоится из-за этого закона и поэтому в прошлом году архиерейский собор РПЦ принял постановление об изменениях в уставе русской церкви, куда вписал, что центр УПЦ МП находится в Киеве.

При этом в уставе написано, что УПЦ МП входит в РПЦ, решения ее соборов являются обязательными для выполнения в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс объединения украинских православных церквей поддерживают примерно 10 епископовМосковского патриархата.