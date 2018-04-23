"Стыдно быть русским!" Шендерович рассказал о жизни россиян за границей

Многие россияне, которые сейчас находятся заграницей, стыдятся своего происхождения.

Как заявил в интервью "Цензор.нет" известный российский писатель, публицист и блогер Виктор Шендерович, люди, которые стыдятся, не голосовали за Путина.

"Потому что я прекрасно понимаю, что такое этот ужасный общий знаменатель. И не раз уже говорил: плохо быть немцем в 1930-х годах. И плохо быть русским сегодня. Одна моя знакомая художница (она сейчас гостит в Америке) пишет: в баре человек спрашивает: откуда вы приехали? А ей трудно сказать, что она из России. Приходится делать усилие: стыдно... И ведь она никого не убивала, никакого Путина не поддерживала. Но - стыдно. Как было стыдно быть немцем в 1930-е годы", - пояснил он.

Шендерович отметил, что прекрасно понимает чувства людей, которые воюют с русскими.

"...Война делит людей по нациям, конфессиям, кланам... На гугенотов и католиков; на Алую и Белую розы; на белых и красных. Все это понятно! И все это пройдено. Поэтому я прекрасно понимаю чувства людей, которые воюют с русскими, как мы воевали с немцами. В 1943 году "убей немца" - это было понятно. И было бы глупо, и странно, и по-фарисейски говорить: ну, как же так, есть же разные немцы! Да, немцы есть разные, но на твою землю пришел - не Гете", - объяснил писатель.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Шендерович прокомментировал гибель наемников "Вагнера" в Сирии.