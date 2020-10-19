Стус мечтал об этом, а мы воплотим

Елена Сотник Общество 22:52, 19.10.2020 Обновлено: 22:55, 19.10.2020

Что мы как общество делаем дальше с запретом книги "Дело Василия Стуса"? Сейчас это ключевой вопрос.

1. Издательство Vivat продолжит печать книг – решение суда не вступило в законную силу.

2. Десятки тысяч раскупят книгу, – я в вас верю!

3. Будет подана апелляция.

4. Мы "выйдем" с ФБ и как минимум все те, кто запостил свое возмущение, и физически придем под стены апелляционного суда. Вахтанг Кипиани точно будет информировать о ходе судебного разбирательства.

5. Судьи не будут позориться и перестанут служить кому-то, но послужат истине и правосудию. Это и для них станет историческим днем.

Все будет хорошо! Все будет Украина! Стус мечтал об этом, а мы воплотим.

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