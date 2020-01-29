Стул вместо унитаза: фото туалета в украинской больнице ужаснули сеть

Жители села Лука-Мелешковская в Винницкой области возмутились тем, как выглядит туалет, расположенный во дворе местной больницы. В нем нет ни окон, ни дверей, а вместо унитаза – старый стул.

Фотографии сортира на своей странице в Facebook опубликовал местный житель Олег Иваненко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Дворовой туалет на территории больницы в селе Лука Мелешковская… и без окон и дверей! Заходи и выходи поскорей! Больным, если нужно сходить по своей нужде, то они идут под стены поликлиники с южной стороны, чтобы с дороги их не было видно", – написал он.

Туалет на территории больницы села Лука-Мелешковская Facebook Олег Иваненко

По словам Иваненко, у руководства больницы есть персональные внутренние туалеты. Один из них лично для главврача, второй для медперсонала, а остальным же посетителям приходиться ходить по нужде под стены поликлиники.

"В больнице есть туалет самостоятельного слива для тяжело больных. Все остальные – вон на улицу. Сегодня одна больная упала в то отверстие", – отметил он.

Туалет на территории больницы села Лука-Мелешковская Facebook Олег Иваненко

В комментариях местные жители выразили негодование из-за такого состояния сортира.

"Возмущению нет предела! Интересно какой кабинет у главврача. А то выходит, что больница для докторов, а не больных", – написала Мария Ваверчак.

"Где власти! Чтобы к туалету дойти, нужно хорошенько крапивой пожалиться", – отметила Лариса Петренко.

В свою очередь Иваненко предложил посадить на тот стул заведующего здравоохранения области, чтобы он "поразмыслил, кого поставил руководить".

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