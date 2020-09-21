Студенты КНУ вышли на протест из-за съезда "слуг": Корниенко ответил

Студенческий парламент КНУ имени Тараса Шевченко выразил возмущение тем, что "слуги народа" организовали съезд партии на территории учебного заведения.

Как передает "Прямой", студенты провели акцию под лозунгом "Образование без политики". Они вышли под здание заведения с плакатами "Шева не зеленый".

Студенты отметили, что, согласно закону, политики не имеют права проводить свою деятельность в учебных заведениях.

"Мы хотели, чтобы, в первую очередь, нам предоставили гарантии того, что бы такие политически мотивированные не имели место на территории университета. Также мы бы хотели узнать, кто дал разрешение на проведение такого мероприятия", – рассказал студент третьего курса Максим Антоненко.

Со своей стороны, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на обвинения в проведении съезда политсилы на территории красного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко, заявил, что там состоялась лишь торжественная часть мероприятия.

В интервью LB.ua. он подчеркнул, что эта локация – знаковая для Киева.

"Красный корпус – знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы – без незаконных застроек, нарушений и т.д.", – сказал он.

В то же время Корниенко заявил, что партия готова к критике из-за проведения мероприятия в университете: "Если будут какие-либо санкции (если имели место нарушения, – ред.), мы готовы".

"Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11:00. Позже, во внутреннем дворике университета имени Шевченко, это была уже вторая, более торжественно официальная часть", – отметил политик.

Как писал OBOZREVATEL: