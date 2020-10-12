Студентов не будут выселять из общежитий из-за дистанционного обучения – МОН

На время дистанционного обучения в Украине студентов высших учебных заведений не будут принудительно выселять из общежитий.

Об этом 12 октября сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет у себя в Telegram. Он отметил, что общежития являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса.

Несмотря на это, в МОН понимают, что многим студентам важно сохранить рабочие места. Также некоторые студенты проживают в "красной" карантинной зоне.

"В официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20)", – уточнил Шкарлет.

Министр попросил студентов отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии.

Он отметил, что эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования в общих комнатах, местах общего пользования: кухнях, душевых комнатах и т.д.

Студентов не будут выселять из общежитий. Сергей Шкарлет в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, карантин в Украине будет усилен избирательно, где ощутимо не страдает экономика. ВУЗы временно переведут на дистанционное обучение, а каникулы в школах начнуться раньше. Кроме того, будет введена ответственность для руководителей за несоблюдение карантина