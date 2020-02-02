"Стройся, смирно!" Юный патриот мощно приструнил пропагандистов. Видео

Юный украинский поэт Даниил Гайдамаха ("Чернобровый") указал на различие восприятия военных команд на украинском и русском языках.

Соответствующее его видео вызвало восторг в сети. Поделился роликом в своем блоге на Facebook и офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан "Штирлиц" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В двух разных армиях одни и те же команды могут восприниматься иначе только через различие в языке. "Стройся!", "Смирно!" – "Шикуйся!", "Струнко!", – начал Даниил.

Даниил Гайдамаха указал на различие восприятия военных команд на разных языках

Он подчеркнул, что в русском языке "Стройся!" значит быть покорным и "не высовываться", а "Смирно!" свидетельствует о том, что военный должен быть смиренным и все терпеть.

При этом такие же команды на украинском языке имеют более красноречивее значение.

"Шикуйся!" значит выстроиться с шиком. А "Струнко!" – быть смелым, стройным и иметь в себе гордость стержневую, напыщенность и гонор", – важно подчеркнул юный патриот.

"Я думаю, что именно после этого видео у небратов снова хорошо разгорится. Брависсимо, "Чернобровый", – со своей стороны прокомментировал такое объяснение Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Даниил Гайдамаха произвел в сети фурор своим стихотворением под названием "Украина моя". Он также собрал множество лайков, репостов и восторженных отзывов.

Вскоре в сети начал набирать популярность новый клип Даниила Гайдамахи ("Чернобрового") с трогательным патриотичным стихом.

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