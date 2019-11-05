"Стройка века": оккупанты решили соорудить еще один Крымский мост. Фотофакт

Оккупанты решили установить в аннексированном Крыму миниатюрную копию незаконно построенного Керченского моста.

Об этом сообщил в своем Facebook подконтрольный России глава администрации Керчи Сергей Бороздин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инсталляцию планируют поставить в Комсомольском парке Керчи. Объект будет точной копией "стройки века" в миниатюре длинной 55 метров. Вес строения – 3,5 тонны. "Глава" Керчи уверен, что данный объект будет "точкой притяжения" горожан и туристов.

Оккупанты строят еще один Крымский мост utro.ru

В Крыму строят копию Керченского моста Facebook Сергея Бороздина

В Крыму строят копию Керченского моста Facebook Сергея Бороздина

Отмечается, что строительство уже началось – верхняя часть конструкции успешно установлена.

В Крыму строят копию Керченского моста Крым.Реалии

В Крыму строят копию Керченского моста Крым.Реалии

В Крыму строят копию Керченского моста Крым.Реалии

В Крыму строят копию Керченского моста Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото Крымского моста с новых ракурсов.

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