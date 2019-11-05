"Стройка века": оккупанты решили соорудить еще один Крымский мост. Фотофакт

Оккупанты решили установить в аннексированном Крыму миниатюрную копию незаконно построенного Керченского моста.
Об этом сообщил в своем Facebook подконтрольный России глава администрации Керчи Сергей Бороздин (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Инсталляцию планируют поставить в Комсомольском парке Керчи. Объект будет точной копией "стройки века" в миниатюре длинной 55 метров. Вес строения – 3,5 тонны. "Глава" Керчи уверен, что данный объект будет "точкой притяжения" горожан и туристов.
Оккупанты строят еще один Крымский мост
utro.ru
В Крыму строят копию Керченского моста
Facebook Сергея Бороздина
В Крыму строят копию Керченского моста
Facebook Сергея Бороздина
Отмечается, что строительство уже началось – верхняя часть конструкции успешно установлена.
В Крыму строят копию Керченского моста
Крым.Реалии
В Крыму строят копию Керченского моста
Крым.Реалии
В Крыму строят копию Керченского моста
Крым.Реалии
В Крыму строят копию Керченского моста
Крым.Реалии
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото Крымского моста с новых ракурсов.
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