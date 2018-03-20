Строительство Крымского моста: оккупанты заявили о грандиозных планах

Оккупанты планируют запустить движение по Крымскому мосту в два этапа.

Такую схему объяснили планами строителей Крымского моста ввести в строй его автодорожную часть "со значительным опережением", сообщили в Минтрансе.

Как стало известно, в мае проезд откроют для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Открытие движения для грузового транспорта запланировано на конец года.

Планируется, что грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия автодороги.

"Решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов", — говорится в сообщении.

Также в мае планируется открыть сквозной проезд на сорокакилометровом автоподходе со стороны таманского берега от трассы А-290 до Крымского моста без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. В это же время на крымской стороне подготовят автоподход от моста до развязки с трассой "Таврида".

Затем движение будет идти по дороге Керчь — Симферополь.

Две новые полосы "Тавриды" намерены открыть до конца 2018 года, как и все автоподходы к Крымскому мосту.

Как сообщал "Обозреватель", эксперты рассказали, что ждет полуостров после возведения Крымского моста.