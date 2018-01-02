Строительство Керченского моста в Крыму: появились новые фото

В первые дни 2018 года журналисты засняли строительную площадку Керченского моста на мысе Бурун в аннексированном Крыму.

Соответствующие снимки предоставил "КерчьИНФО".

Отмечается, что большая часть мостостроителей ушли в новогодний отпуск. Однако, на площадке остались дежурные, которые занимаются поддержанием функционирования систем и проводят работы.

По словам журналистов, объем и интенсивность строительства – меньше будничных. Несмотря на это, работы не "стоят". В издании отмечают, что смотровая площадка является популярным развлечением в праздники. За "стройкой века" наблюдали автомобилисты и обычные "небезразличные".

Как сообщал "Обозреватель", экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ рассказал об уязвимости моста, что вызвало бурную реакцию у оккупантов.