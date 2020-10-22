Строгого карантина в Украине не планируют, – Зеленский в интервью телеканалам

Несмотря на 6-7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом в сутки, строгий карантин в Украине вводить не планируют.

Такие ограничения могут полностью остановить отечественную экономику, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью четырем телеканалам, пишет ТСН.

Он заверил, что вопросу дополнительного медицинского оборудования, медобеспечения и количества врачей государство уделяет максимум внимания.

Президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, разработкой которой ученые занимались более полугода. Сейчас она проходит тестирование.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщил OBOZREVATEL, в случае, если ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине достигнет 11-15 тысяч, власть будет вынуждена вернуться к жесткому карантину с максимальными ограничениями. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов