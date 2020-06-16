Маскировали бизнес и стучали друг на друга: кого и почему не удалось наказать за нарушение карантина в Украине

В Украине за время карантина правоохранители составили 12,5 тыс. протоколов, всего нарушители заплатили 4,5 млн грн. Как выяснилось, далеко не всегда суды соглашались с доводами полицейских или местных органов власти и штрафовали.

Также не понесли наказание все владельцы магазинов, которые продолжали вести бизнес. Однако досталось украинцам, выходившим в парки или забывшим надеть маску на улице.

Подробнее о том, за что наказывали на "изоляции", читайте в материале OBOZREVATEL.

За что суды отказываются штрафовать

Судя по материалам Реестра судебных решений, достаточно часто нарушителям можно избежать штрафа. Обычно находят недостатки в протоколах, составленных местными властями или полицией. Либо ссылаются на то, что инцидент произошел на территории, не подконтрольной данному суду.

Судебная власть Украины

Например, суд Николаева рассматривал дело безработного, который 5 апреля торговал колбасой со своей машины. Рядом находилось четыре человека, желающих купить продукт. На продавца полиция составила протокол,но судья посчитал, что мужчина не виновен и не нарушал карантин.

В том же Николаеве суд Ленинского района освободил от уплаты штрафа водителя маршрутки. 19 марта в его автобусе полиция обнаружила 22 пассажира, что превышало норму перевозки (положено не более 10 человек). Водителя признали виновным. Однако штраф он не заплатил, потому что нарушение оказалось незначительным.

Вызывали полицию из мести

Нередко клиенты магазинов или парикмахерских вызывали полицию и писали жалобы на предпринимателей. Так, в Тернопольской области в городе Бучач местная жительница вызвала правоохранителей в бутик, где сама же купила женское белье и колготки.

Во время карантина некоторые сводили личные счеты и вызывали полицию к своим недругам Капитал

Правда, на судебном заседании выяснилось, что между владелицей магазина и сознательной гражданкой существует конфликт. Поэтому суд не принял во внимание видео, как заявительница делает покупку, хозяйку бутика оправдали.

В Черкасской области был случай, когда начальник одного из отделений полиции поручил подчиненной проверить подозрительный магазин. Когда она туда зашла, двери были открыты, а внутри находилась владелица и еще одна женщина.

Обе убеждали, что не работают, а просто пришли вытереть пыль на полках. Суд им поверил и не наказал.

Часто наказывали парикмахеров delo.ua

В Измаиле клиентка сдала парикмахера, у которого обслуживалась на карантине. Как оказалось, она работает барменом в том здании. На суде девушка заявила, что пришла в салон на прическу и маникюр. Сама мастер свою вину отрицала и говорила, что вышла подстричь только своих сотрудников. Однако суд решил, что женщина должна заплатить штраф в 17 тыс. гривен.

Штраф за стрижку бороды

Также не повезло парикмахеру из города Александрия на Кировоградщине. Полиция сняла видео, как она работала 28 марта. Женщина уверяла, что на самом деле в салоне ее товарищ, который помогал ей снять бойлер и отключить отопление, а за это она его побрила. Еще якобы там была ее знакомая, которая пришла занять денег. Но суд не поверил и назначил штраф в 17 тысяч гривен.

На Волыни полиция и представитель обладминистрации накрыли салон, где владелица как раз обслуживала клиентку. Та уверяла, что женщина не может красить волосы дома, то ли из-за аллергии, то ли из-за сломанного бойлера, поэтому с накрашенной головой приехала в парикмахерскую смыть краску. Суд такой версии не поверил. Однако мастера не наказали, поскольку время вышло – событие произошло 12 апреля, а заседание состоялось 11 июня, когда все парикмахерские уже были открыты.

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В Одессе пострадал "Barbershop Frizоr". Когда пришла полиция, два барбера продолжали стричь бороды клиентам. Теперь им придется заплатить 17 тыс. грн.

Надо отметить, что во многих случаях суды отказывались наказывать парикмахеров, поскольку было недостаточно доказательств. А сами мастера уверяли, что просто зашли забрать вещи, убрать помещение.

В Украине наказывали парикмахеров за нарушение карантина Главком

Предприниматели уходят от наказания

Часто суды не наказывают предпринимателей, которые явно нарушают правила карантина.

Так, в Херсонской области в городе Олешки избежал наказания владелец магазина пластиковых окон. К нему наведался проверяющий, но кроме мужчины в помещении никого не было, поэтому суд решил, что тот ничего не нарушил.

Liga.net

То же самое произошло и в Чернигове. Там не наказали директора ТОВ "Черниговтор". Суд сослался на отсутствие доказательств – чеков или данных свидетелей.

В Виннице 20 мая, когда еще была запрещена работа непродовольственных магазинов, полицейские наткнулись на работающую торговую точку. Однако суд дело закрыл: в протоколе не было указано конкретного нарушения.

В Мариуполе суд не стал наказывать хозяйку кафетерия, которая продолжала принимать посетителей 18 марта, после закрытия по всей стране заведений общепита.

Не захотел на обсервацию и не надо

Часто суды вставали на сторону граждан, которые возвращались из-за границы и не хотели проходить обсервацию. Так, 23 апреля украинец пересекал пункт пропуска "Гоптивка" в Харьковской области, но отказался подписывать соглашение на "изоляцию". Суд вернул протокол пограничникам, посчитав, что документ недостаточно правильно оформлен.

РБК

В Стрые Львовской области суд простил местного жителя, которого полиция задержала в парке. Сам нарушитель рассказал, что вышел из дома прогуляться, но очень захотел поесть, поэтому сел на лавочку перекусить.

В Черниговской области гражданин самовольно покинул место обсервации и вернулся домой. На него оформили протокол,однако судья признал документ недостаточно конкретным, поэтому вернул его в полицию.

Вышел без маски – штраф

Во время карантина полиция активно ловила не только предпринимателей, но и обычных граждан, решивших подзаработать, а также тех, которые гуляли по улице без масок или в лесу.

Например, в Полтавской области суд наказал жителя села Оржиця за то, что 25 марта во время карантина он торговал семенами овощей. В отличие от владельцев магазинов, которым удавалось уйти от ответственности, продавец попал на 17 тысяч гривен.

В Сумах оштрафовали посетителя, который зашел в магазин без маски

Суд с тренером, который переплыл Днепр в знак протеста, продолжается 24 TV

Тренер хотел пройти в Гидропарк, но его не пустили

Не стал суд в Киеве наказывать и тренера, который 6 апреля в знак протеста, что его не пускают на спортивную площадку в столичном Гидропарке, решил переплыть Днепр. Он увидел недостатки в полицейском протоколе и отправил его на доработку. Рассмотрение дела в Днепровском суде Киева еще продолжается.