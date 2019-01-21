Однажды писала, что с началом войны пришел страх. Едешь по городу - и в основном видишь ломбарды, "швидкi грошi" и "сдам в аренду". Люди в напряжении. Строиться? А если сюда придет война? Покупать квартиру? Или нет? Сворачивать бизнес - или продолжать? А что будет завтра? Мы по инерции продолжали работать, как работаем. Вглядываясь и прислушиваясь. Внутренне сжавшись от плохих предчувствий. Волна переселенцев... Вторая...

Войну не замечали "д*лбод*тлы", порхающие по ночным клубам и ресторанам, в десна целующиеся с российскими друзьями. Для которых "Одноклассники" и "Инстаграм" показывали другую картинку. В ней не было места войне. "Вы там что-то замутили, у вас гражданская" - "да-а, это наши политики, я сам не в курсе. Это они все испортили..." Видео в You Tube с непонимающим лицом: "пацаны, в общем, я сам не пойму - что здесь происходит."

Войну не признавали "унесенные ветром" в СССР. И те, кому удобно не видеть и не слышать. Глухой и слепой - как страус с головой в песке. А мы, остальные - все понимали. У меня, атеистки, с 2014 года на стене висит ламинированный лист с молитвой про Украину, купленный как раз после обстрела Градами наших луганских пограничников. С российской территории. Стреляли по нашим, даже не пересекая границу. Новости дикие о потерях, о поджогах страны одновременно в разных местах - по телевидению. А за окном своими глазами - "аренда", "ломбарды", "швидкi грошi"... Казалось бы, что нас ждет впереди? Пропасть.

Конечно, многие видят, как мы изменились спустя 5 лет. Пустующие магазины заполняются новыми арендаторами. Открываются рестораны, пекарни, предприятия. Открываются новые супермаркеты. Строятся новые жилые комплексы. Наблюдаю много женщин в военной форме. Там - зарплата и перспективы, понимаю. Но если в России силовой и военный блок также считаются "денежными" - а все остальное приходит в упадок, закрывается, становится нерентабельным - то у нас развитие армии соседствует с неплохим развитием бизнеса. У меня, работающей с текстилем, увеличился рынок сбыта. При стабильной гривне я не боюсь сейчас закупать ткани, и уже не ломаю голову - как потом продать и за какую цену. Я не ощущаю сейчас, что покупательская способность падает, нет, она достаточно стабильна.

Для сравнения - прочитала сегодня пост россиянки. Там пишется о том, что есть ощущение упадка. Людей переводят на самозанятость, происходят сокращения и банкротства. Повышение цен и снижение качества продукции, а еще "9 яиц" - это, наверное, всем уже известный пример.

Я не злорадствую. Серьезно. У меня просто нет эмоций по отношению к происходящему у них. Ну, обрушился дом - и что? Рухнул мост - да хр*н с ними. Люди беднеют - это небольшая плата, конечно, за всех наших убитых. Но все закономерно. Смотришь на них, читаешь жалобы про цены и беззаконие, и мысли - как у патологоанатома. Безразличные. Я наблюдаю - а они получают то, что заслужили.

С началом года я плачу несколько бОльшие суммы по налогам сейчас. Но это потому, что увеличилась минимальная заработная плата. Не потому, что нам ввели налог на воздух или отрабатываем "крымский мост". Нет. Просто потому, что людям подняли зарплату. По вечерам рестораны заполнены, супермаркеты забиты людьми, парковки заняты, все работает, все движется, все ЖИВЕТ. Это несмотря на 5-летнюю войну. И курсы валют у нас никто не прячет. Я уже перестала удивляться - почему же гривна так стабильна! Я даже иногда забываю про войну - потому что стало спокойно.

Стало спокойно потому - что я не сомневаюсь в армии. Сейчас каждый делает свою работу.

Я - свою, а армия - свою.

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