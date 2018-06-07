"Обстрел" автобуса в "ЛНР": ВСУ заявили о провокации

Заявления террористов "ЛНР" про обстрел Вооруженными силами Украины из 82-мм минометов рейсового автобуса в н.п. Голубовское Попаснянского района Луганской области, в результате чего 6 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, не соответствует действительности.

В комментарии OBOZREVATEL начальник пресс-центра штаба Операции Объединенных сил полковник Юзеф Венскович сообщил, что украинские военные не вели и не ведут огонь по мирным населенным пунктам.

"С нашей стороны огонь из тяжелого вооружения в том районе не велся, тем более, по населенным пунктам", - заявил Венскович.

По его словам, такое сообщение - это очередная провокация российско-оккупационных войск, для того, чтобы дискредитировать ООС и запугать мирное населения.

"ООС принимаются все возможные меры для сохранения жизни и здоровья мирного населения, как на подконтрольной Украины территории, так и на оккупированной", - отметил полковник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрелов пророссийскими террористами украинских военных 6 июня, двое бойцов ВСУ погибли, еще двое получили ранения.